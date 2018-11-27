В Орле поймали закладчика синтетических наркотиков
При нем стражи порядка обнаружили более 3-х граммов запрещенного вещества
В Орле поймали закладчика синтетических наркотиковФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские поймали закладчика синтетических наркотиков. При нем стражи порядка обнаружили 3, 47 грамма запрещенного вещества.
- Мужчина хранил запрещенное вещество с целью его дальнейшего сбыта потребителю, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в крупном размере». Сейчас мужчина задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.