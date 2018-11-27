На квартирах орловских ветеранов появятся еще 7 Красных звезд

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-27T15:03:29+03:00

К акции «Дом со звездой» присоединятся три школы

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На этой неделе на квартирах орловских ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн появятся еще 7 Красных звезд. К акции «Дом со звездой» присоединятся три школы города.

- 28 ноября четыре памятные звезды повесят учащиеся лицея № 21. На следующий день, 29 ноября, в четверг, к акции присоединится школа № 29. Еще две красные звезды установят ученики из школы № 2, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, акция «Дом со звездой» стартовала 5 августа, в день 75-летия освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Ее инициировал Губернатор Орловской области. До конца года в городе появятся около 150 красных звезд.