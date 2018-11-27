Фотофакт: в Северном районе Орла катки вместо тротуаров
Сегодня орловцы вновь пожаловались на бездействие коммунальщиков. Так, в Северном районе Орла вместо тротуаров образовались целые катки. Колея от автомобилей замерзла и превратилась в корку, на которой очень легко поскользнуться.
Фотофакт: в Северном районе Орла катки вместо тротуаровФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Очевидно, что управляющая компания не обращает внимания на эти проблемы. Ведь асфальт во дворах так до сих пор и не посыпали песком. В свою очередь, мороз отступать не собирается.
Напомним, ранее по сообщению пресс-службы городской администрации, на уборку города от снега и наледи вышли 23 единицы техники и 70 человек. На содержание улично-дорожной сети и общественных территорий было израсходовано 266 тонн пескосоляной смеси.