Фотофакт: в Северном районе Орла катки вместо тротуаров

СЕГОДНЯ 14:53 2018-11-27T14:54:03+03:00

Лед на асфальте дворовых территорий до сих пор не посыпали песком

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Сегодня орловцы вновь пожаловались на бездействие коммунальщиков. Так, в Северном районе Орла вместо тротуаров образовались целые катки. Колея от автомобилей замерзла и превратилась в корку, на которой очень легко поскользнуться.

Фотофакт: в Северном районе Орла катки вместо тротуаровФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Очевидно, что управляющая компания не обращает внимания на эти проблемы. Ведь асфальт во дворах так до сих пор и не посыпали песком. В свою очередь, мороз отступать не собирается.

Напомним, ранее по сообщению пресс-службы городской администрации, на уборку города от снега и наледи вышли 23 единицы техники и 70 человек. На содержание улично-дорожной сети и общественных территорий было израсходовано 266 тонн пескосоляной смеси.