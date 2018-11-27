В Орловской области мужчина влез в чужой дом, чтобы поспать

СЕГОДНЯ 13:41 2018-11-27T13:41:34+03:00

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С заявлением о краже обратилась в полицию жительница Урицкого района. Женщина рассказала, что кто-то залез в ее дом, открыв оконную раму, и похитил бензотриммер, когда она была на работе.

Группа следователей выехала на место происшествия. В доме были обнаружены чужие отпечатки пальцев. Их оставил ранее судимый 34-летний местный житель. После нахождения подозреваемого, он был доставлен в полицию.

Мужчина в краже признался и рассказал, что уже бывал в этом доме, когда в нем жил его знакомый. В дом орловец залез, чтобы поспать. Но когда он увидел бензотриммер, его планы поменялись. Он умудрился продать его за тысячу рублей.

- В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.