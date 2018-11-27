Департамент здравоохранения Орловской области выплатит инвалиду 270 тысяч рублей за непредоставленные вовремя лекарства

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-27T12:59:46+03:00

Женщина была вынуждена оплачивать препараты из своего кармана

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В прокуратуру обратилась жительница Ливенского района. Женщина объяснила, что является инвалидом 2-ой группы и имеет право на получение бесплатных для нее лекарств. Однако за счет бюджетных средств инвалид препараты так и не получила и вынуждена была оплачивать его из своего кармана.

В суд был подан иск. Требования прокурора по восстановлению прав женщины на бесплатное получение лекарств удовлетворили.

- По решению суда, с Департамента здравоохранения Орловской области в пользу инвалида взысканы денежные средства в размере 270 тысяч рублей в возмещение затрат по самостоятельному приобретению необходимого лекарственного препарата, - сообщает прокуратура Орловской области.

Региональный Департамент здравоохранения в апелляции решение суда обжаловать не смог. Оно вступило в законную силу.