Департамент здравоохранения Орловской области выплатит инвалиду 270 тысяч рублей за непредоставленные вовремя лекарства
В прокуратуру обратилась жительница Ливенского района. Женщина объяснила, что является инвалидом 2-ой группы и имеет право на получение бесплатных для нее лекарств. Однако за счет бюджетных средств инвалид препараты так и не получила и вынуждена была оплачивать его из своего кармана.
В суд был подан иск. Требования прокурора по восстановлению прав женщины на бесплатное получение лекарств удовлетворили.
- По решению суда, с Департамента здравоохранения Орловской области в пользу инвалида взысканы денежные средства в размере 270 тысяч рублей в возмещение затрат по самостоятельному приобретению необходимого лекарственного препарата, - сообщает прокуратура Орловской области.
Региональный Департамент здравоохранения в апелляции решение суда обжаловать не смог. Оно вступило в законную силу.