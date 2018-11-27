Во Мценске росгвардейцы задержали дебошира в магазине

СЕГОДНЯ 12:06 2018-11-27T12:06:32+03:00

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В городе Мценск Орловской области сотрудники Росгвардии задержали дебошира в одном из местных магазинов. 22-летний парень разбил витрину и дверь, а затем продолжил громить торговую точку.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 24 ноября около восьми вечера. 22-лений местный житель так хотел попасть в торговый зал, что разбил стекло витрины и двери, а все-таки попав внутрь продолжил дебоширить и обзывать продавца торговой точки.

- Росгвардию вызвала 49-летняя продавец. Правоохранители задержали молодого человека, передав сотрудникам полиции, -рассказали «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

За свою выходку парень ответит по закону.