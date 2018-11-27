Сегодня в Орле проведут фестиваль национальных культур

СЕГОДНЯ 10:49 2018-11-27T10:49:01+03:00

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Сегодня, 27 ноября, в Орле проведут фестиваль национальных культур «Сокровище нации». Он состоится в городском центре культуры. Главная цель фестиваля – популяризировать знания об истории и культуре народов России, и привить уважение к историческому наследию и культурным ценностям.

Так, с 11:30 в центре откроется выставка национальных подворий. На ней будут представлены образцы утвари, национальных сувениров и элементов костюмов. Кроме того, в это же время состоятся мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и народному творчеству. А гостей праздника угостят выпечкой и чаем.

В это же время в спортивном зале городского центра культуры состоится турнир по мини-футболу. В нем примут участие представители различных народностей, проживающих на территории Орла и Орловской области. Победители получат кубки, дипломы и подарки.

Днем, в 14:30 в концертном зале пройдет праздничный концерт «Мы-вместе!» с участием творческих коллективов, орловских исполнителей и представителей различных народностей.

Завершится фестиваль флэш-мобом «Хоровод дружбы и мира». Он пройдет в 16 часов на площади перед центром культуры.