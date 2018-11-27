В монастырских лавках Орла проходит благотворительная ярмарка

СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-27T10:22:47+03:00

Деньги, вырученные на ней, пойдут на рождественские подарки для детей из кризисного центра поселка Верховье

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Орловцев приглашают принять участие в благотворительной акции, призванной подарить новогоднее и рождественское чудо юным жителям региона. В монастырских лавках областного центра работают ярмарки, приобретая товар на которых каждый может помочь детям из кризисного центра поселка Верховье – вырученные средства пойдут на подарки для ребят.

Благотворительные ярмарки работаю в монастырских лавках по адресу Красина,1 и 60 лет октября,28. На них представлены товары ручной работы, которые выполнены маленькими рукодельниками.

Фото: организаторы

- Юные воспитанники реабилитационного центра получат рождественские поздравления и подарки, детей ожидает праздничный концерт и настоящая встреча с " Чудом Рождества". В канун рождественских праздников каждый может стать волшебником. Все, что нужно – принять участие в нашей акции, - обращаются к жителям и гостям региона организаторы, православный молодежный центр "Корсунская дружина".