Орел может стать «Умным городом»

СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-27T09:53:14+03:00

Пилотный проект будет включать в себя качество управления транспортом и недвижимостью, комфортную и безопасную среду и экономику сервиса

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Орловская область приняла участие в обсуждении проекта «Умный город». Оно прошло врамках селекторного совещания в режиме видеоконференции под председательством Андрея Чибиса, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

- Этот проект направлен на повышение эффективности управления городской инфраструктурой при помощи внедрения современных цифровых и инженерных решений. Принципы «умного города» включают в себя ориентацию в городском пространстве, «умное» ЖКХ, качество управления городскими ресурсами, то есть транспортом и недвижимостью, комфортную и безопасную среду и экономику сервиса, вовлечение людей, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

По итогам обсуждений, субъекты РФ до 28 декабря направят проработанные проекты программ «Умный город». Пилотные проекты запустят в нескольких городах уже в 2019 году.