Орел может стать «Умным городом»
Орловская область приняла участие в обсуждении проекта «Умный город». Оно прошло врамках селекторного совещания в режиме видеоконференции под председательством Андрея Чибиса, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
- Этот проект направлен на повышение эффективности управления городской инфраструктурой при помощи внедрения современных цифровых и инженерных решений. Принципы «умного города» включают в себя ориентацию в городском пространстве, «умное» ЖКХ, качество управления городскими ресурсами, то есть транспортом и недвижимостью, комфортную и безопасную среду и экономику сервиса, вовлечение людей, - сообщает пресс-служба регионального правительства.
По итогам обсуждений, субъекты РФ до 28 декабря направят проработанные проекты программ «Умный город». Пилотные проекты запустят в нескольких городах уже в 2019 году.