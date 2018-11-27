2018-11-27T09:52:01+03:00
Общество

Орловцы могут задать вопросы о ВИЧ-инфекции

В региональном Роспотребнадзоре работает «горячая линия»
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Орловцы могут задать вопросы о ВИЧ-инфекции. В региональном Роспотребнадзоре по данной тематике работает «горячая линия».

Позвонив на указанные ниже номера можно узнать о том, что представляют из себя ВИЧ и СПИД, симптомах и способах передачи заболевания,как защитить себя от ВИЧ-инфекции, как узнать свой ВИЧ-статус, где можно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию, может ли женщина, инфицированная ВИЧ, родить здорового ребенка, у кого больший риск заразиться ВИЧ.

- Задать интересующие вопросы можно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 13-45) по телефонам «горячих линий»: 8 (486 2) 42-91-82, 8 (486 2) 41-53-11, 8 (486 2) 77-06-89, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

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