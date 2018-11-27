2018-11-27T09:33:51+03:00
Общество

Лучшего чтеца Орловской области определят 29 ноября

Конкурсантам предстоит прочесть наизусть отрывок из прозы Тургенева
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Лучшего чтеца Орловской области определят 29 ноябряЛучшего чтеца Орловской области определят 29 ноябряФото: Архив "КП"
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Лучшего чтеца Орловской области определят 29 ноября на финале регионального конкурса «Земли Орловской бесценный дар: классика и современность». Он пройдет библиотеке имени Бунина.

В этом году конкурсантам предстоит прочесть наизусть отрывок из прозы Ивана Тургенева. Принять участие смогут учащиеся 9-11-х классов.

Конкурс будет проводиться в несколько этапов. Первый – муниципальный, затем- областной. Участник конкурса может получить от 1 до 15 баллов по таким критериям оценок, каксценическая культура, то есть внешний вид, манеры, собранность, выход и уход со сцены; выразительность чтения: свобода звучания голоса, дикция, интонирование, культура произношения; исполнительское мастерство: перспектива переживаемого чувства и степень эмоционального воздействия на слушателей. Победители будут определены по наивысшим количествам набранных баллов и награждены дипломами и ценными подарками.

Конкурс организован Бунинской библиотекой совместно с областным Институтом развития образования.

Начало финального этапа конкурса в 10 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

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