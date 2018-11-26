В этом году в Орле зарегистрировано почти 650 наркозависимых

СЕГОДНЯ 17:09 2018-11-26T17:09:52+03:00

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В Орле с начала года зарегистрировано 648 человек, зависимых от наркотиков. Ситуацию с запрещенными веществами, а также алкоголизмом в городе и области обсудили на заседании антинаркотической комиссии.

- По состоянию на 1 октября 2018 года в Орле под наблюдением находится 3 660 человек, больных алкоголизмом, больше всего – в Заводском районе - 1 249 человек. Профилактическое наблюдение ведется за 86 горожанами. Что касается наркомании, в 2018 году зарегистрированы 648 зависимых, незначительно снизились показатели по токсикомании – в 2018 году под наблюдением находятся 10 человек, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Было отмечено, что ситуация с потреблением наркотиков в регионе напряженная, но стабильная. Статистика свидетельствует о том, что в нашем регионе более благополучная обстановка, чем в ЦФО и в России.