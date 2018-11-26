СЕГОДНЯ 16:14 2018-11-26T16:15:44+03:00

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В рейтинге трезвости Орловская область оказалась на 23 месте. Данные мониторинга за 2018-й год опубликованы на официальном сайте федерального проекта «Трезвая Россия».

В топ самых непьющих субъектов РФ вошли Чеченская республика, Ингушетия и Дагестан. Пятерку лидеров замыкают Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария. Соседних с Орловщиной регионов в десятке самых трезвых не оказалось.

А вот самыми большими любителями выпить стали Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и республика Коми.

Что касается соседей Орла и области, то менее трезвыми оказались Тула – регион занял 54 место, Калуга – на 44-м месте, Липецк – 38 место, Брянск на 37-м месте.

Рейтинг составлялся исходя из нескольких факторов: число людей с диагнозом "алкоголизм", количество смертей от спиртного и преступления, совершенных "под градусом", объем реализации алкоголя, а также законодательные аспекты в области продажи спиртного в конкретно взятом регионе.