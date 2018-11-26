Сегодня в Орле спасатели пресекли попытку выхода на неокрепший лед
С сегодняшнего дня, 26 ноября, в Орле стартовало совместное патрулирование спасателей МЧС и инспекторов по маломерным судам. В ходе рейда службы вышли на прибрежные территории Оки и Орлика.
- При патрулировании были проинструктированы 42 человека, пресечена одна попытка выхода на неокрепший лед, - сообщает пресс-служба городской администрации.
Спасатели напоминают орловцам, что тонкий, неокрепший лед с трудом выдержит даже ребенка. Родителей настоятельно просят провести с детьми воспитательные беседы, разъяснить таящуюся опасность.
Если Вы стали свидетелем ЧС, не проходите мимо. Сообщить о случившемся можно по телефону Службы спасения 112или Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Орла: 43-22-12.