2018-11-26T15:26:36+03:00
Происшествия

В Орле "Десятка" протаранила столб

Водитель получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле отечественная "Десятка" протаранила столб. Водитель легковушки получил травмы.

ДТП произошло ночью 26 ноября. Водитель за рулем автомобиля "ВАЗ" ехал по улице Михалицына, со стороны Московского шоссе в направлении переулка Артельного.

- По предварительным данным, в нарушение п. 10.1 ПДД РФ, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие -бордюрный камень, с последующим наездом на световую опору, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Мужчина был доставлен в больницу. После осмотра, врач отправил его на домашнее лечение.

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