2018-11-26T12:50:36+03:00
Происшествия

В Орле собутыльники стащили компьютер на глазах у владельца

Похитителей в течение суток разыскали сотрудники полиции
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле собутыльники стащили компьютер на глазах у владельцаВ Орле собутыльники стащили компьютер на глазах у владельцаФото: Архив "КП"
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На днях в одно из отделений полиции по городу Орлу обратился 42-летний мужчина. Орловец рассказал, что двое знакомых ограбили его.

Дело обстояло так. Мужчины вместе распивали алкоголь. После выпитого потерпевший орловец уснул. Проснувшись, он увидел, как его собутыльники выносят из квартиры компьютер. Владелец попытался им помешать, но это не принесло никакого результата.

В течение нескольких часов грабителей нашли сотрудники полиции. Мужчины успели обменять компьютер на алкоголь. Похищенное устройство нашли и изъяли.

- В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Мужчины задержаны. В настоящее время ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

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