2018-11-26T12:47:30+03:00
Общество

Больше 20 коммунальных машин борются с последствиями снегопада в Орле

Тротуары, остановки, переходы убираются в ручном режиме
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В ночь с 25 на 26 ноября в Орле прошел снегопад. С его последствиями на дороги вышли справляться 23 коммунальные машины.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, проезжую часть от снега очищают 23 единицы техники, а тротуары, пешеходные переходы, территорию у остановок общественного транспорт прибирают вручную 70 человек.

- В период с 25 по 26 ноября на содержание улично-дорожной сети и общественных территорий было израсходовано 266 тон пескосоляной смеси, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Улицы убирали 75 человек и 18 единиц техники: 8 КДМ, 1 ПУМ, 2 самосвала, 3 погрузчика, 2 трактора, 2 «вилли».

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