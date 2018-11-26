2018-11-26T11:39:14+03:00
Звезды

Орловцев приглашают увидеть мир, уменьшенный до размера ладони

Новая выставка стендового моделизма откроется в конце текущей недели
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: организаторыФото: организаторы
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2 декабря в Орловском военно-историческом музее-диораме откроется новая выставка стендового моделизма «Прорыв». Организаторы уверяют: посетители не только увидят мир, уменьшенный до размера ладони, но и смогут весело и с пользой провести время, став участниками мастер-классов.

- На выставке будут представлены военная и гражданская техника, танки, корабли, самолеты, автомобили, военно-исторические миниатюры, фантастические существа в различных масштабах от моделистов из разных городов, - рассказали организаторы.

Также в рамках события планируются мастер-классы для взрослых и юных гостей. Дети смогут собрать и раскрасить масштабные модели, а гостям постарше будут предложены задания профессиональных моделистов.

КОГДА,ГДЕ?

ул. Нормандии-Неман, 1

открытие выставки 2 декабря в 12:00, будет работать до 23 декабря.

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