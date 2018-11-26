В декабре на площади Ленина в Орле заработает каток

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-26T11:23:53+03:00

Он будет бесплатным для всех желающих заняться активным отдыхом

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В следующем месяце в Орле на площади Ленина вновь заработает каток. Прекрасно провести время с пользой для здоровья смогут все, ведь каток будет бесплатным.

- Каток обязательно будет открыт уже в начале двадцатых чисел декабря, - обещает на своих страницах в соцсетях Губернатор Орловской области, Андрей Клычков.

По словам главы региона, деньги на зимний подарок, как и в прошлом году, орловцам выделил спонсор. На его установку и обслуживание бюджет региона денег не выделяет.

Стоит отметить, что в настоящий момент на территории Орловской области уже стартовала работа по подготовке к проведению праздничных новогодних мероприятий. Кроме культурных и развлекательных программ во всех районах пройдут массовые спортивные мероприятия, соревнования и конкурсы, Кроме того, в новогодние каникулы для орловцев станут доступны все стадионы, катки и спортплощадки.