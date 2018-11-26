Конкурс чтецов станет финалом театрального фестиваля «Месяц в деревне» в Орле
Он состоится 17 декабря в библиотеке Бунина
Конкурс чтецов станет финалом театрального фестиваля «Месяц в деревне» в Орле
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Конкурс чтецов станет финальным аккордом I Всероссийского театрального фестиваля «Месяц в деревне» в Орле. Он состоится 17 декабря в библиотеке имени Бунина. Читать конкурсанты будут отрывки из произведений великого орловца Ивана Тургенева продолжительностью не более 4-х минут.
Заявки на конкурс принимаются до 7 декабря включительно. Возраст участников – от 12 лет.
В жюри чтецкого конкурса будет заслуженный артист России, кандидат философских наук, профессор, председатель ГЭК РАТИ-ГИТИС Олег Марусев.