2018-11-26T10:04:54+03:00
Общество

Теперь ипотеку в Сбербанке можно оформить без предоставления отчета об оценке

Можно сэкономить время и деньги, выбрав квартиру на вторичном рынке недвижимости для покупки на сайте «ДомКлик»
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Это стало возможным благодаря запуску нового проекта по одобрению объектов недвижимости на вторичном рынке при соблюдении ряда условий.

Цена покупки кредитуемого объекта недвижимости не должна 10 000 000 рублей для квартир, находящихся в таких городах, как: Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар; 5 000 000 рублей для квартир в других населенных пунктах РФ.

Помимо этого, есть ряд условий при размещении объекта на сайте «ДомКлик, касающееся изображения всех помещений, по которым в том числе можно определить отсутствие перепланировки, а также информации о кадастровом номере объекта, адресе ,площади объекта.

- Мы, в Сбербанке, постоянно предлагаем нашим клиентам все более новые и удобные решения, - рассказал директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк Николай Васёв. - Наша задача — любые сложные процессы упростить по максимуму. Возможность отказа от отчета об оценке позволяет ускорить срок подготовки документов к ипотечной сделке в среднем на пять дней и сэкономить до 5000 рублей.

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