СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-26T15:37:27+03:00

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Орел закупит 6 комбинированных дорожных машин. Электронный аукцион по закупке коммунальной техники объявила городская администрация.

Информация о закупке комбинированных машин с быстросъемным оборудованием на базе самосвала появилась на официальном сайте Госзакупок. Стартовая (она же максимальная) цена контракта - 41 100 400 рублей. То есть каждая КДМ обойдется примерно в 6 миллионов 850 тысяч рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 11 декабря, сами они назначены на 11 декабря. Отмечается, что поставлены машины заказчику должны быть д оконца января следующего года.