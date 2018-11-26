СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-26T09:35:15+03:00

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Орловским автолюбителям напоминают о безопасном вождении. В неблагоприятную погоду стиль езды стоит изменить, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.

- Прежде всего, следует помнить, что автомобиль в непогоду следует вести медленнее, чем в благоприятных погодных условиях. Безопасность движения во многом зависит от того, насколько обеспечена хорошая видимость, и насколько заметен автомобиль для других водителей. Для того, чтобы автомобиль был заметнее, рекомендуется включить фары, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Также стоит проверить в порядке ли щетки стеклоочистителей, проследить за уровнем жидкости в бачке. Нужно регулярно контролировать давление в шинах и обязательно перейти на зимний комплект шин в холодное время года.

Автолюбителям рекомендуют следить за дорожным покрытием и не терять концентрацию, передачи переключать плавно, не допускать резких ускорений или торможений, - на скользком покрытии это чревато заносами.