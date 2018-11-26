Школа №1 орловского поселка Нарышкино отметила столетний юбилей

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-26T09:22:45+03:00

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В поселке Нарышкино, одном из районных центров Орловской области, школа №1 отметила столетний юбилей. В честь дня рождения учебного учреждения состоялся праздничный концерт.

- Школа №1 имеет вековую историю и за это время она не раз становилась обладателем победителем в номинации «Сельская школа». Одной из первых в области она получила Грант Президента РФ, неоднократно становилась школой года в номинации «Сельская школа». Выпускники школы неоднократно становились призерами всероссийских олимпиад по различным дисциплинам, - поделились с «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Поздравили учеников и педагогов первые лица Орловской области и Урицкого района.