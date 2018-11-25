На будущей неделе в Орле похолодает

СЕГОДНЯ 15:50 2018-11-25T15:50:20+03:00

По сообщениям метеорологов, столбики термометров опустятся до -12 градусов Фото: Ольга СУПОНЕВА

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На будущей неделе, которая стартует 26 ноября, в Орле похолодает. По прогнозам синоптиков, ожидается снег.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник, в городе облачно, от -1 до -4, небольшой снег, а также восточный ветер со скоростью 1 м/с.

Во вторник, 27 ноября, холоднее: -3..-8, облачность переменная и снова небольшой снег. Ветер северо-западный 2 м/с.

В среду, 28 числа, столбики термометров покажут -4..-8 градусов, ожидается переменная облачность и небольшой снег. Скорость ветра 4 м/с, направление северное.

В четверг, 29 ноября, температура опустится до -11 градусов, в дневное время температура не превысит отметку в -6 градусов. Облачность переменная, осадков не ожидается. Ветер южный, 2 м/с.

В последний день ноября в Орле ожидается температура -7..-12 градусов, переменная облачность и небольшой снег. Ветер сохранит направление, скорость 4 м/с.