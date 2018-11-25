Орловских мам поздравили с праздником

СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-25T10:20:03+03:00

В горадминистрации состоялся праздничный концерт в честь Дня матери

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В Орле в честь дня матери, который в этом году отмечается 25 ноября, состоялся праздничный концерт. Мам поздравили в большом зале городской администрации.

Торжество состоялось накануне праздника. Его гостями стали мамы-опекуны и многодетные мамы, а также участницы социального проекта «Мамы разные нужны, мамы разные важны».

Фото: пресс-служба мэрии Орла

- Представители городской власти наградили победителей конкурса чтецов среди школьников «Посвящаю маме — 2018», а затем ребята посвятили свои поэтические произведения почетным мамами Орла. Подвели итоги и конкурса «Мамы разные нужны, мамы разные важны». После официальной части зрителей ждали выступления творческих коллективов, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.