2018-11-24T14:32:59+03:00
Общество

С улицы Комсомольской в Орле исчезли фонари, установленные к юбилею Тургенева

Вопросом об их перемещении заинтересовались общественники
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: движение "Граждане Орла"Фото: движение "Граждане Орла"
Изменить размер текста:

На днях в социальных сетях появились фотографии с изображением кругов на газоне перед Городским центром культуры на улице Комсомольской в Орле. Ранее на этом месте были установлены декоративные элементы, а именно фонари «свечи» и «перо».

Светильники поставили туда в честь 200-летнего юбилея Тургенева. Но сейчас они пропали. Загадочным исчезновением фонарей заинтересовались активисты движения «Граждане Орла».

- Кто может пояснить, что это за «рекогносцировка» на местности? Куда и почему их перенесли? Кому вот такие перемещения вообще нужны в нашем городе? – задаются риторическим вопросом общественники.

Вопрос о возвращении фонарей обратно пока остается открытым.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три иномарки столкнулись этой ночью на Карачевском шоссе в Орле
Орловские студенты вышли на зарядку с бобслеисткой Елизаветой Страусовой
В 2019 году орловцев предпенсионного возраста переподготовят по новым специальностям
С Днем матери полицейские поздравили орловских автоледи
Орловская природоохранная прокуратура провела проверку состояния плотины на реке Любовша
Еще одну красную звезду повесили на двери у орловского ветерана
Ко Дню матери в администрации Орла состоялся праздничный концерт
На заседании поэтического клуба «Шаг навстречу» в Орле поговорят о «фанфикшн» литературе
На следующей неделе Горсовет Орла рассмотрит изменения в Правила благоустройства
Во Мценске девушка продала чужую машину под видом своей
Суд определил наказание орловцу за оскорбление полицейского и ложный донос
На выходных орловцев ожидает переменная облачность и легкий мороз
Жильцам частных домов в Орле напомнили о пожарной безопасности
В Орле поговорили о роли православия в воспитании молодежи
Полицейские и приставы провели совместные рейды на дорогах Орла
В Орле машина такси сбила пешехода-нарушителя
Центрально- Черноземный банк ПАО Сбербанк примет участие в акции Банка России «Единая неделя мелочи»
В Орле выпустили новый почтовый штемпель с изображением здания музея Тургенева
Пешеход попал под колеса «Хонды» на Московском шоссе в Орле
В Орле на улице Семинарской в ДТП скончался водитель иномарки