С улицы Комсомольской в Орле исчезли фонари, установленные к юбилею Тургенева

СЕГОДНЯ 14:32 2018-11-24T14:32:59+03:00

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На днях в социальных сетях появились фотографии с изображением кругов на газоне перед Городским центром культуры на улице Комсомольской в Орле. Ранее на этом месте были установлены декоративные элементы, а именно фонари «свечи» и «перо».

Светильники поставили туда в честь 200-летнего юбилея Тургенева. Но сейчас они пропали. Загадочным исчезновением фонарей заинтересовались активисты движения «Граждане Орла».

- Кто может пояснить, что это за «рекогносцировка» на местности? Куда и почему их перенесли? Кому вот такие перемещения вообще нужны в нашем городе? – задаются риторическим вопросом общественники.

Вопрос о возвращении фонарей обратно пока остается открытым.