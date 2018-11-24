С улицы Комсомольской в Орле исчезли фонари, установленные к юбилею Тургенева
На днях в социальных сетях появились фотографии с изображением кругов на газоне перед Городским центром культуры на улице Комсомольской в Орле. Ранее на этом месте были установлены декоративные элементы, а именно фонари «свечи» и «перо».
Светильники поставили туда в честь 200-летнего юбилея Тургенева. Но сейчас они пропали. Загадочным исчезновением фонарей заинтересовались активисты движения «Граждане Орла».
- Кто может пояснить, что это за «рекогносцировка» на местности? Куда и почему их перенесли? Кому вот такие перемещения вообще нужны в нашем городе? – задаются риторическим вопросом общественники.
Вопрос о возвращении фонарей обратно пока остается открытым.