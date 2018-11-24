Три иномарки столкнулись этой ночью на Карачевском шоссе в Орле

СЕГОДНЯ 12:42 2018-11-24T12:42:57+03:00

Травмы получил один из пассажиров

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Три иномарки столкнулись этой ночью, 24 ноября, на Карачевском шоссе в Орле. Водитель автомобиля «Тойота-Камри» двигался со стороны деревни Образцово в направлении улицы Мостовой.

ДТП произошло в районе дома № 81 по Карачевскому шоссе. Автомобиль въехал в «Мицубиси-Лансер», после чего произошло иномарку отбросило в «Хендэ-Солярис».

- В результате аварии пассажир «Мицубиси» получил телесные повреждения. Его доставили в БУЗ «ООКБ» и назначили амбулаторное лечение, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.