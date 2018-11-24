Орловские студенты вышли на зарядку с бобслеисткой Елизаветой Страусовой

СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-24T10:41:16+03:00

Спортсменка показала базовый комплекс упражнений, которые можно выполнять каждое утро

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Студенты мезенского педагогического колледжа вышли на зарядку с призером областных и всероссийских чемпионатов по бобслею Елизаветой Страусовой. Спортсменку пригласили активисты ОНФ в рамках масштабной акции«Зарядка с чемпионом». Именитая бобслеистка показала студентам базовый комплекс упражнений, которые можно выполнять каждое утро, чтобы быть в форме.

- Спорт требует многочисленных сил для того, чтобы достигнуть высоких результатов. Нужно ежедневно заниматься, набравшись огромного терпения. Только в этом случае возможно взойти на пьедестал, - заметила спортсменка Елизавета Страусова.

В зарядку со студентами Елизавета включила не только разминку спортсменов на тренировке, но и продемонстрировала специальные упражнения, которые выполняют бобслеисты.

Стоит отметить, что орловские активисты постоянно проводят работу по популяризации здорового образа жизни и занятий спортом и организовывают рейды по выявлению учреждений, занимающихся реализацией табачных изделий вблизи образовательных учреждений.