В 2019 году орловцев предпенсионного возраста переподготовят по новым специальностям
В 2019 году орловцев предпенсионного возраста переподготовят по новым специальностям. Планируется охватить порядка 295 граждан.
- Обучение будет проводиться в рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения». Деньги на него также поступят из федерального бюджета, - сообщает пресс-служба регионального правительства.
Служба занятости уже разработала комплекс мероприятий по переподготовке граждан предпенсионного возраста. Направление на обучение смогут получить орловцы за 5 лет до наступления пенсии по старости.
Обучение будет длиться 3 месяца. На протяжении всего курса планируется ежемесячная выплата стипендии в размере 11 280 рублей.