2018-11-24T10:38:53+03:00
Общество

В 2019 году орловцев предпенсионного возраста переподготовят по новым специальностям

Планируется охватить порядка 295 граждан
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В 2019 году орловцев предпенсионного возраста переподготовят по новым специальностямВ 2019 году орловцев предпенсионного возраста переподготовят по новым специальностямФото: Архив "КП"
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В 2019 году орловцев предпенсионного возраста переподготовят по новым специальностям. Планируется охватить порядка 295 граждан.

- Обучение будет проводиться в рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения». Деньги на него также поступят из федерального бюджета, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Служба занятости уже разработала комплекс мероприятий по переподготовке граждан предпенсионного возраста. Направление на обучение смогут получить орловцы за 5 лет до наступления пенсии по старости.

Обучение будет длиться 3 месяца. На протяжении всего курса планируется ежемесячная выплата стипендии в размере 11 280 рублей.

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