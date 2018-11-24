2018-11-24T10:35:37+03:00
Общество

С Днем матери полицейские поздравили орловских автоледи

Автолюбительницам стражи порядка подарили цветы и наклейки со значком ребенка
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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На Орловщине сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Троснянскому району провели необычную акцию ко Дню матери. Орловским автоледи сотрудники полиции дарили цветы и наклейки «Ребенок в машине».

- Также инспекторы ГИБДД обращались к автолюбительницам с просьбой соблюдать ПДД и быть более внимательными на дорогах, ведь каждую из них дома ждут дети, которые очень любят своих мам и хотят видеть их здоровыми и счастливыми, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Напомним, День матери отмечается по всей России в это воскресенье, 25 ноября.

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