Орловская природоохранная прокуратура провела проверку состояния плотины на реке Любовша
Орловская природоохранная прокуратура провела проверку состояния плотины на реке Любовша в деревне Михайловка. По вопросу ненадлежащего состояния этого гидротехнического сооружения обратился житель Новодеревеньковского района.
Собственник плотины не обеспечил должным образом ее безопасность. Это привело к демонтажу его конструкций, а уровень воды в водоеме понизился.
- Кроме того, у собственника отсутствовала декларация безопасности ГТС, а его эксплуатация осуществлялась без привлечения эксплуатирующей организации и персонала, обладающего необходимой для обслуживания плотины квалификацией, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.
В суд был подан иск. По решению суда, собственник плотины должен будет обеспечить безопасность плотины, определить эксплуатирующую организацию в отношении этого объекта, восстановить разрушенные конструкции водосброса и предоставить для утверждения декларацию безопасности ГТС.