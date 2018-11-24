2018-11-24T11:33:39+03:00
Происшествия

Орловская природоохранная прокуратура провела проверку состояния плотины на реке Любовша

Собственник не обеспечил ее безопасность, из-за чего в водоеме понизился уровень воды
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловская природоохранная прокуратура провела проверку состояния платины на реке ЛюбовшаОрловская природоохранная прокуратура провела проверку состояния платины на реке ЛюбовшаФото: Архив "КП"
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Орловская природоохранная прокуратура провела проверку состояния плотины на реке Любовша в деревне Михайловка. По вопросу ненадлежащего состояния этого гидротехнического сооружения обратился житель Новодеревеньковского района.

Собственник плотины не обеспечил должным образом ее безопасность. Это привело к демонтажу его конструкций, а уровень воды в водоеме понизился.

- Кроме того, у собственника отсутствовала декларация безопасности ГТС, а его эксплуатация осуществлялась без привлечения эксплуатирующей организации и персонала, обладающего необходимой для обслуживания плотины квалификацией, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

В суд был подан иск. По решению суда, собственник плотины должен будет обеспечить безопасность плотины, определить эксплуатирующую организацию в отношении этого объекта, восстановить разрушенные конструкции водосброса и предоставить для утверждения декларацию безопасности ГТС.

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