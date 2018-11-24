2018-11-24T10:30:22+03:00
Общество

Еще одну красную звезду повесили на двери у орловского ветерана

Акция «Дом со звездой» в Орле продолжается
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Еще одну красную звезду повесили на двери у орловского ветеранаЕще одну красную звезду повесили на двери у орловского ветерана
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В рамках патриотической акции «Дом со звездой» вчера в Орле, 23 ноября, состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти и подвигу героев Великой Отечественной войны. Оно прошло в школе № 39 имени Шиллера.

Знака уважения и искренней гордости за подвиг еще один ветеран удостоился Красной Звезды. Символ повесили школьники на двери Владимира Негина. Пехотинец, рядовой он участвовал в освобождении Восточной Пруссии с июня по октябрь 1944 года. Владимир Негин награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.

Напомним, акция стартовала в Орле 5 августа в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В течение всего юбилейного года планируется установить звезды на домах и квартирах 450 участников Великой Отечественной войны 179 ветеранов боевых действий.

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