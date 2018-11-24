Ко Дню матери в администрации Орла состоялся праздничный концерт

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-24T09:43:23+03:00

На нем присутствовали мамы-опекуны и многодетные мамы

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Вчера, 23 ноября, ко Дню матери в большом зале городской администрации состоялся праздничный концерт. На нем присутствовали мамы-опекуны, многодетные мамы и участницы социального проекта «Мамы разные нужны, мамы разные важны».

- На праздничной встрече прошло награждение победителей конкурса чтецов среди школьников «Посвящаю маме — 2018». Затем ребята зачитали свои поэтические произведения почетным мамам Орла, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, на мероприятии также подвели итоги конкурса «Мамы разные нужны, мамы разные важны». А после официальной части гостей ждали выступления творческих коллективов.

Напомним, День матери отмечается по всей России в это воскресенье, 25 ноября.