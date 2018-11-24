2018-11-24T09:36:49+03:00
Звезды

На заседании поэтического клуба «Шаг навстречу» в Орле поговорят о «фанфикшн» литературе

Оно состоится сегодня в бунинской библиотеке
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На заседании поэтического клуба «Шаг навстречу» в Орле поговорят о «фанфикшн» литературеНа заседании поэтического клуба «Шаг навстречу» в Орле поговорят о «фанфикшн» литературеФото: Архив "КП"
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Сегодня, 24 ноября, в Орле пройдет второе заседание литературно-поэтического клуба «Шаг навстречу».

На мероприятии речь пойдет о «фанфикшн» литературе, популярной сегодня. Это такие произведения, написанные по мотивам других текстов от античности до современников.

Заседание состоится в библиотеке имени Бунина совместно с Орловским отделением Союза литераторов России.

Начало мероприятия в 15 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

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