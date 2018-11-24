На заседании поэтического клуба «Шаг навстречу» в Орле поговорят о «фанфикшн» литературе
Оно состоится сегодня в бунинской библиотеке
На заседании поэтического клуба «Шаг навстречу» в Орле поговорят о «фанфикшн» литературеФото: Архив "КП"
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Сегодня, 24 ноября, в Орле пройдет второе заседание литературно-поэтического клуба «Шаг навстречу».
На мероприятии речь пойдет о «фанфикшн» литературе, популярной сегодня. Это такие произведения, написанные по мотивам других текстов от античности до современников.
Заседание состоится в библиотеке имени Бунина совместно с Орловским отделением Союза литераторов России.
Начало мероприятия в 15 часов.
Адрес: улица Максима Горького, 43.