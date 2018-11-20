2018-11-20T18:15:25+03:00
Происшествия

В орловской глубинке полицейские с поличным поймали двоих мужчин, обворовавших фермера

За несколько месяцев они вытащили запчастей из ангара, принадлежащего ему, больше чем на 300 тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Болховском районе Орловской области двое мужчин обокрали местного фермера больше чем на 300 тысяч рублей. Любителей разжиться деньгами на чужом полицейские поймали с поличным.

За помощью к стражам порядка обратился фермер с заявлением о краже. Мужчина рассказал полицейским, что кто-то обворовал принадлежащий ему ангар: воры похитили запчасти к сельскохозяйственной технике.

Оперативники приступили к поиску злодеев. Как говорится, на ловца и зверь бежит: предполагаемых воров задержали в том же ангаре при попытке стащить коробку передач от трактора. Мужчин доставили в отдел полиции где установили их личности: подозреваемыми оказались жители Болховского района. За свои действия они ответят по закону: возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

- Общая сумма ущерба, причиненная фермеру составила порядка 315 тысяч рублей. В настоящее время ведется следствие. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хор Валаамского монастыря выступит в Орле с новой концертной программой
В Орле до начала декабря заменят неисправные уличные светильники
Житель Мценска, убивший знакомого косой, предстанет перед судом
Орловское предприятие первым в России разработало отечественный аналог иностранным инсулиновым помпам
Орловская дзюдоистка взяла верх на Гран-при Голландии
Суд приговорил орловца к 10 годам тюрьмы за убийство
Поисковый отряд «Лиза Алерт-Орел» приглашает на учения
Отечественную легковушку угнали в Орле на глазах у хозяина
Власти Орла: «Отопительный период проходит без аварийных ситуаций»
Читатели «КП» оценили работу коммунальщиков после первого снегопада
Орловцы записали обращение к главе региона с просьбой построить школу
Пожар в жилом доме в Орловской области помогали тушить добровольцы
«СберМобайл» пришел в Черноземье
Орловцы могут проголосовать за свой любимый музей на портале «Культура.РФ»
В честь графа Комаровского на Орловщине высадили десять елей на памятной аллее
Орловцы признаются в любви своим матерям на «Стене признаний»
В Орле водитель легковушки сбил подростка на "зебре"
Светоотражающие фликеры раздали общественники прохожим на улицах Орла
Орловские полицейские общаются с молодежью на тему вреда наркотиков