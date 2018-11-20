В орловской глубинке полицейские с поличным поймали двоих мужчин, обворовавших фермера

СЕГОДНЯ 18:12 2018-11-20T18:15:25+03:00

За несколько месяцев они вытащили запчастей из ангара, принадлежащего ему, больше чем на 300 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Болховском районе Орловской области двое мужчин обокрали местного фермера больше чем на 300 тысяч рублей. Любителей разжиться деньгами на чужом полицейские поймали с поличным.

За помощью к стражам порядка обратился фермер с заявлением о краже. Мужчина рассказал полицейским, что кто-то обворовал принадлежащий ему ангар: воры похитили запчасти к сельскохозяйственной технике.

Оперативники приступили к поиску злодеев. Как говорится, на ловца и зверь бежит: предполагаемых воров задержали в том же ангаре при попытке стащить коробку передач от трактора. Мужчин доставили в отдел полиции где установили их личности: подозреваемыми оказались жители Болховского района. За свои действия они ответят по закону: возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

- Общая сумма ущерба, причиненная фермеру составила порядка 315 тысяч рублей. В настоящее время ведется следствие. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.