2018-11-20T16:54:18+03:00
Звезды

Хор Валаамского монастыря выступит в Орле с новой концертной программой

27 ноября музыкальное действо развернется на сцене Орловского академического театра имени Тургенева
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: организаторыФото: организаторы
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Уникальный творческий коллектив - хор Валаамского монастыря приглашает орловского зрителя познакомиться с новой концертной программой «Есенин». 27 ноября музыкальное действо развернется на сцене Орловского академического театра имени Тургенева.

В программе прозвучат песни и романсы на стихи С. Есенина, старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка.

- Образами любимого народного поэта Сергея Есенина повествуется о человеке, который живет среди нас, печалится и радуется, любит и страдает. О человеке, который ищет Бога, ищет истину. На своем пути он ошибается и падает, поднимается, и снова теряет дорогу, - поделились организаторы.

Хор Валаамского монастыря был создан в 2005 году по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора, и является церковно-певческим коллективом, ежегодно участвующим в Патриарших богослужениях на Валааме.

КОГДА, ГДЕ?

27 ноября, ОГАТ им. Тургенева. Начало в 19:00

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