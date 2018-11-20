2018-11-20T16:53:46+03:00
Общество

В Орле до начала декабря заменят неисправные уличные светильники

Всего предстоит монтировать 399 фонарей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле до начала декабря заменят неисправные уличные светильникиВ Орле до начала декабря заменят неисправные уличные светильникиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В течение двух недель, до конца декабря, ПАО «Ростелеком» в рамках гарантийных обязательств заменит неисправные фонари. Всего предстоит монтировать 399 светильников.

- 200 фонарей уже есть в наличии. Их подрядчик начал монтировать уже сегодня. Оставшуюся партию доставят в Орел на следующей неделе, - сообщает пресс-служба городской администрации.

По контракту, ПАО «Ростелеком» должен устранить поломку уличных светильников в течение 7 дней со дня поступления заявки. В случае необходимости будут выставлены штрафные санкции.

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