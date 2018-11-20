Житель Мценска, убивший знакомого косой, предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 16:41 2018-11-20T16:44:17+03:00

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Житель города Мценск Орловской области, зарезавший своего знакомого косой, ответит за свои действия перед законом. СК завершил расследование уголовного дела.

Кровавое преступление шокировало жителей региона в сентябре текущего года. 16 числа первого осеннего месяца 23-летний парень, который раньше уже был судим, выпивал со своим знакомом в его частном доме. В какой-то момент спиртное привело к конфликту, амчанин взял косу и нанес 33-летнему хозяину жилья несколько ударов. От них оппонент скончался.

Тогда было возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство).

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела. В настоящее время оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.