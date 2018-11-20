Житель Мценска, убивший знакомого косой, предстанет перед судом
Житель города Мценск Орловской области, зарезавший своего знакомого косой, ответит за свои действия перед законом. СК завершил расследование уголовного дела.
Кровавое преступление шокировало жителей региона в сентябре текущего года. 16 числа первого осеннего месяца 23-летний парень, который раньше уже был судим, выпивал со своим знакомом в его частном доме. В какой-то момент спиртное привело к конфликту, амчанин взял косу и нанес 33-летнему хозяину жилья несколько ударов. От них оппонент скончался.
Тогда было возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство).
- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела. В настоящее время оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.