Орловская дзюдоистка взяла верх на Гран-при Голландии

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-20T14:30:36+03:00

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Орловская дзюдоистка Антонина Шмелева, воспитанница регионального отделения ОГ ФСО «Юность России», взяла верх на соревнованиях в Нидерландах. Спортсменка стала единогласной победительницей Гран-при.

На турнире орловчанка провела четыре поединка. На старте в весовой категории 78 килограммов Антонина Шмелева броском добилась преимущества над голландкой, затем поборола британскую соперницу, в полуфинале одолела еще одну «хозяйку» турнира.

Финальная схватка стала «реваншем». Соперницей дзюдоистки выступила француженка Камара.

- В начале года Антонина проиграла Камаре на турнире в Дюссельдорфе. В этот раз, прессингуя, Шмелева перевела схватку в партер, уверенно перевернула соперницу на спину и прижала к татами, не дав вырываться из опасного положения, - сообщает портал «Орел-спорт».

Эта золотая медаль мирового тура международной федерации дзюдо в карьере орловчанки первая.