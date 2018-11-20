Орловская дзюдоистка взяла верх на Гран-при Голландии
Орловская дзюдоистка Антонина Шмелева, воспитанница регионального отделения ОГ ФСО «Юность России», взяла верх на соревнованиях в Нидерландах. Спортсменка стала единогласной победительницей Гран-при.
На турнире орловчанка провела четыре поединка. На старте в весовой категории 78 килограммов Антонина Шмелева броском добилась преимущества над голландкой, затем поборола британскую соперницу, в полуфинале одолела еще одну «хозяйку» турнира.
Финальная схватка стала «реваншем». Соперницей дзюдоистки выступила француженка Камара.
- В начале года Антонина проиграла Камаре на турнире в Дюссельдорфе. В этот раз, прессингуя, Шмелева перевела схватку в партер, уверенно перевернула соперницу на спину и прижала к татами, не дав вырываться из опасного положения, - сообщает портал «Орел-спорт».
Эта золотая медаль мирового тура международной федерации дзюдо в карьере орловчанки первая.