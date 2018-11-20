2018-11-20T14:30:36+03:00
Спорт

Орловская дзюдоистка взяла верх на Гран-при Голландии

В финале она поборола французскую спортсменку
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта "Орел-спорт"Фото с сайта "Орел-спорт"
Изменить размер текста:

Орловская дзюдоистка Антонина Шмелева, воспитанница регионального отделения ОГ ФСО «Юность России», взяла верх на соревнованиях в Нидерландах. Спортсменка стала единогласной победительницей Гран-при.

На турнире орловчанка провела четыре поединка. На старте в весовой категории 78 килограммов Антонина Шмелева броском добилась преимущества над голландкой, затем поборола британскую соперницу, в полуфинале одолела еще одну «хозяйку» турнира.

Финальная схватка стала «реваншем». Соперницей дзюдоистки выступила француженка Камара.

- В начале года Антонина проиграла Камаре на турнире в Дюссельдорфе. В этот раз, прессингуя, Шмелева перевела схватку в партер, уверенно перевернула соперницу на спину и прижала к татами, не дав вырываться из опасного положения, - сообщает портал «Орел-спорт».

Эта золотая медаль мирового тура международной федерации дзюдо в карьере орловчанки первая.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд приговорил орловца к 10 годам тюрьмы за убийство
Поисковый отряд «Лиза Алерт-Орел» приглашает на учения
Отечественную легковушку угнали в Орле на глазах у хозяина
Власти Орла: «Отопительный период проходит без аварийных ситуаций»
Читатели «КП» оценили работу коммунальщиков после первого снегопада
Орловцы записали обращение к главе региона с просьбой построить школу
Пожар в жилом доме в Орловской области помогали тушить добровольцы
«СберМобайл» пришел в Черноземье
Орловцы могут проголосовать за свой любимый музей на портале «Культура.РФ»
В честь графа Комаровского на Орловщине высадили десять елей на памятной аллее
Орловцы признаются в любви своим матерям на «Стене признаний»
В Орле водитель легковушки сбил подростка на "зебре"
Светоотражающие фликеры раздали общественники прохожим на улицах Орла
Орловские полицейские общаются с молодежью на тему вреда наркотиков