Поисковый отряд «Лиза Алерт-Орел» приглашает на учения

СЕГОДНЯ 13:43 2018-11-20T13:45:33+03:00

В числе прочего участники научатся работе в составе поисковой группы в лесу

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В Орле поисковый отряд «Лиза Алерт» приглашает всех неравнодушных на учения. Каждый желающий сможет опробовать себя в роли поисковика.

Локацией для учений станет Медведевский лес. Пройдет мероприятие в несколько этапов: они будут как теоретическими, так и практическими.

- Участников обучат работе с компасом, работе с навигатором, основам радиосвязи, а также работе в составе поисковой группы в лесном массиве, -рассказали «КП» организаторы встречи.

Учения пройдут в будущую субботу, 24 ноября. Регистрация участников состоится на месте: на стадионе перед Медведевским лесом, она начнется в 12 часов. Общее построение состоится в 13:00. Также организаторы отмечают, что присутствующих покормят.

Подробности здесь.