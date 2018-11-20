2018-11-20T11:46:42+03:00
Общество

Читатели «КП» оценили работу коммунальщиков после первого снегопада

Горожане отметили, что улицы так и остались скользкими
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Первый снегопад бросил вызов коммунальным службам 18 ноябряПервый снегопад бросил вызов коммунальным службам 18 ноябряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Читатели «КП» оценили работу коммунальщиков после первого снегопада. Горожане отметили, что улицы так и остались скользкими.

После первого снега, который выпал в Орле в минувшее воскресенье, 18 ноября, в «Спецавтобазе» отчитались об уборке города: улицы убирали 14 единиц техники, а также 75 человек. Также было использовано 212 тонн пескосоляной смеси, из них 40 тонн высыпали близ пешеходных переходов и остановок. «КП» попросила орловцев оценить работу коммунальщиков, устроив опрос в своей официальной группе в соцсети.

Большинство горожан посчитали, что улицы так и остались скользкими и со своей задачей коммунальщики не справились. Вторым по популярности стал ответ «не видел (а) на улицах города ни одной единицы снегоуборочной техники».

Однако погода внесла свои коррективы, ноябрьский снег растаял. Реальную работу коммунальных служб орловцы увидят в пору зимних снегопадов.

«КП» следит за ситуацией.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловская дзюдоистка взяла верх на Гран-при Голландии
Суд приговорил орловца к 10 годам тюрьмы за убийство
Поисковый отряд «Лиза Алерт-Орел» приглашает на учения
Отечественную легковушку угнали в Орле на глазах у хозяина
Власти Орла: «Отопительный период проходит без аварийных ситуаций»
Орловцы записали обращение к главе региона с просьбой построить школу
Пожар в жилом доме в Орловской области помогали тушить добровольцы
«СберМобайл» пришел в Черноземье
Орловцы могут проголосовать за свой любимый музей на портале «Культура.РФ»
В честь графа Комаровского на Орловщине высадили десять елей на памятной аллее
Орловцы признаются в любви своим матерям на «Стене признаний»
В Орле водитель легковушки сбил подростка на "зебре"
Светоотражающие фликеры раздали общественники прохожим на улицах Орла
Орловские полицейские общаются с молодежью на тему вреда наркотиков