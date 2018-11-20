СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-20T11:46:42+03:00

Горожане отметили, что улицы так и остались скользкими

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Читатели «КП» оценили работу коммунальщиков после первого снегопада. Горожане отметили, что улицы так и остались скользкими.

После первого снега, который выпал в Орле в минувшее воскресенье, 18 ноября, в «Спецавтобазе» отчитались об уборке города: улицы убирали 14 единиц техники, а также 75 человек. Также было использовано 212 тонн пескосоляной смеси, из них 40 тонн высыпали близ пешеходных переходов и остановок. «КП» попросила орловцев оценить работу коммунальщиков, устроив опрос в своей официальной группе в соцсети.

Большинство горожан посчитали, что улицы так и остались скользкими и со своей задачей коммунальщики не справились. Вторым по популярности стал ответ «не видел (а) на улицах города ни одной единицы снегоуборочной техники».

Однако погода внесла свои коррективы, ноябрьский снег растаял. Реальную работу коммунальных служб орловцы увидят в пору зимних снегопадов.

«КП» следит за ситуацией.