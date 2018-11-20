Орловцы записали обращение к главе региона с просьбой построить школу

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-20T11:21:37+03:00

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Орловцы записали видеообращение к главе региона с просьбой построить школу. Жители Северного района просят выделить деньги на строительство нового учебного учреждения в 6-ом микрорайоне, а также второй очереди детского сада №93.

- Строятся новые многоэтажки, заселяются люди, у многих есть дети. Сейчас устроить семьям детей в сад или школу часто бывает не возможно, - говорят орловцы в своем обращении.

Жители обращают внимание Андрея Клычкова на то, что им приходиться возить детей в детские сады далеко о дома, а чтобы попасть в школу, находящуюся в более-менее близком от района месте, нужно записываться за несколько лет.

Также орловцы попросили губернатора о встрече: чтобы стало возможным вместе обсудить проблему и найти какие-то пути ее решения.

- Уважаемый Андрей Евгеньевич, приезжайте к нам, мы вас очень ждем, - завершается видеообращение.

«Комсомолка» следит за ситуацией.