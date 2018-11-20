Пожар в жилом доме в Орловской области помогали тушить добровольцы

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-20T11:13:53+03:00

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Жилой дом загорелся в деревне Викторовка Ливенского района Орловской области вчера утром, 19 ноября. Первой к месту ЧП прибыла добровольная пожарная команда АОНП «Успенское». К их приезду в доме горела крыша и пристройка к нему. Пожар добровольцы потушили совместными усилиями со спасателями.

Огонь повредил крышу дома на площади 40 квадратных метров. В кухне сгорела мебель, оконная рама и дверь. В пристройке выгорела и обрушилась кровля, прогорел пол. От огня удалось спасти рядом стоящую хозпостройку и дом.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 25 раз, из них 15 выездов – на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.