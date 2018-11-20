2018-11-20T11:13:53+03:00
Происшествия

Пожар в жилом доме в Орловской области помогали тушить добровольцы

К счастью, никто не пострадал
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

Жилой дом загорелся в деревне Викторовка Ливенского района Орловской области вчера утром, 19 ноября. Первой к месту ЧП прибыла добровольная пожарная команда АОНП «Успенское». К их приезду в доме горела крыша и пристройка к нему. Пожар добровольцы потушили совместными усилиями со спасателями.

Огонь повредил крышу дома на площади 40 квадратных метров. В кухне сгорела мебель, оконная рама и дверь. В пристройке выгорела и обрушилась кровля, прогорел пол. От огня удалось спасти рядом стоящую хозпостройку и дом.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 25 раз, из них 15 выездов – на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловская дзюдоистка взяла верх на Гран-при Голландии
Суд приговорил орловца к 10 годам тюрьмы за убийство
Поисковый отряд «Лиза Алерт-Орел» приглашает на учения
Отечественную легковушку угнали в Орле на глазах у хозяина
Власти Орла: «Отопительный период проходит без аварийных ситуаций»
Читатели «КП» оценили работу коммунальщиков после первого снегопада
Орловцы записали обращение к главе региона с просьбой построить школу
«СберМобайл» пришел в Черноземье
Орловцы могут проголосовать за свой любимый музей на портале «Культура.РФ»
В честь графа Комаровского на Орловщине высадили десять елей на памятной аллее
Орловцы признаются в любви своим матерям на «Стене признаний»
В Орле водитель легковушки сбил подростка на "зебре"
Светоотражающие фликеры раздали общественники прохожим на улицах Орла
Орловские полицейские общаются с молодежью на тему вреда наркотиков