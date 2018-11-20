2018-11-20T10:59:51+03:00
Общество

Орловцы могут проголосовать за свой любимый музей на портале «Культура.РФ»

В рейтинге участвует заповедник «Спасское-Лутовиново»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы могут проголосовать за свой любимый музей на портале «Культура.РФ»Орловцы могут проголосовать за свой любимый музей на портале «Культура.РФ»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На портале «Культура.РФ» стартовала последняя неделя Всероссийского народного онлайн-голосования. В этот раз россияне выбирают свой любимый музей.

Приятным сюрпризом стало участие в рейтинге орловского музея-заповедника «Спасское-Лутовиново». Отдать свой голос за него орловцы могут до 26 ноября.

Стоит отметить, что голосовать можно один раз каждый день. В избранные дни можно голосовать за разные музеи.

Справочно:

Спасское-Лутовиново — это усадьба матери великого русского писателя Ивана Тургенева. Сегодня это государственный мемориальный и природный музей-заповедник в Мценском районе Орловской области.

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