2018-11-20T10:08:04+03:00
Общество

В честь графа Комаровского на Орловщине высадили десять елей на памятной аллее

Торжественное мероприятие состоялось в селе Городище Урицкого района
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Росгвардия по Орловской областиФото: Росгвардия по Орловской области
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В понедельник, 19 ноября, орловские росгвардейцы в память о графе Евграфе Комаровском, первом Командующем Внутренней стражей, и в честь его 249-летия высадили памятную аллею. Торжественное мероприятие состоялось в селе Городище Урицкого района.

Сначала военнослужащие возложили венок к Поклонному кресту. Затем сотрудники Росгвардии вместе с учащимися сельской школы высадили десять елей неподалеку от места захоронения графа Комаровского.

- Совместно с представителями районной администрации был выбран и размечен участок для будущего памятника. Пока о генерале в родовом поместье напоминает только маленький бюст в школьном кабинете истории, - отмечает пресс-служба Росгвардии по Орловской области.

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