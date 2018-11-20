В честь графа Комаровского на Орловщине высадили десять елей на памятной аллее

СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-20T10:08:04+03:00

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В понедельник, 19 ноября, орловские росгвардейцы в память о графе Евграфе Комаровском, первом Командующем Внутренней стражей, и в честь его 249-летия высадили памятную аллею. Торжественное мероприятие состоялось в селе Городище Урицкого района.

Сначала военнослужащие возложили венок к Поклонному кресту. Затем сотрудники Росгвардии вместе с учащимися сельской школы высадили десять елей неподалеку от места захоронения графа Комаровского.

- Совместно с представителями районной администрации был выбран и размечен участок для будущего памятника. Пока о генерале в родовом поместье напоминает только маленький бюст в школьном кабинете истории, - отмечает пресс-служба Росгвардии по Орловской области.