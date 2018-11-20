СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-20T09:55:23+03:00

Трогательное письмо для женщины № 1 можно оставить на просторах интернета

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Орловцы признаются в любви своим матерям на «Стене признаний». Это такой общероссийский проект на просторах интернета, где каждый может оставить трогательное письмо для женщины № 1 в жизни каждого человека.

Акция «Парад первых лиц – парад мам» приурочена к празднованию Дня матери. Она пройдет с 20 ноября по 10 декабря.

С платформы общероссийского проекта СТЕНАПРИЗАНИЙ.РФ. признания в любви матерям будут ретранслироваться в социальные сети и на другие площадки интернета.