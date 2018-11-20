СЕГОДНЯ 09:46 2018-11-20T09:49:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле водитель легковушки сбил подростка на "зебре". Несовершеннолетний пешеход получил травмы.

ДТП произошло в понедельник, 19 ноября, на улице Городской. Водидель за рулем иномарки "Фольксваген" следовал со стороны улицы Гагарина в направлении переулка Маслозаводскогою. В районе дома №51 парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному пешеходу, водитель не пропустил его, пешеход оказался под колесами.

К счастью, обошлось без трагических последствий.

- В результате ДТП пешеход получили травмы, не госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.