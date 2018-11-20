2018-11-20T09:49:34+03:00
Происшествия

В Орле водитель легковушки сбил подростка на "зебре"

Несовершеннолетний пешеход получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле водитель легковушки сбил подростка на "зебре". Несовершеннолетний пешеход получил травмы.

ДТП произошло в понедельник, 19 ноября, на улице Городской. Водидель за рулем иномарки "Фольксваген" следовал со стороны улицы Гагарина в направлении переулка Маслозаводскогою. В районе дома №51 парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному пешеходу, водитель не пропустил его, пешеход оказался под колесами.

К счастью, обошлось без трагических последствий.

- В результате ДТП пешеход получили травмы, не госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и области 2018»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцы признаются в любви своим матерям на «Стене признаний»
Светоотражающие фликеры раздали общественники прохожим на улицах Орла
Орловские полицейские общаются с молодежью на тему вреда наркотиков
Акция «Дом со звездой» продолжается в Орле
В орловской глубинке пожарные отбили от огня частный дом
В «Бунинке» выставку посвятили Борису Гребенщикову
На Орловщине поддержат Год театра в России
В Орловской области осудили начальника почтового отделения
Более 3-х миллионов тонн зерна собрали в этом сезоне на Орловщине
Орловские полицейские продолжают розыск без вести пропавших граждан
В 2018 году доход орловского бюджета вырос
Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Ирина Алименко удостоена звания «Заслуженный экономист Российской Федерации»
В Орле состоится концерт, посвященный Дню матери
Олег Погудин впервые представит в Орле программу «Трагический тенор эпохи»
В Ливнах полицейские сдали кровь для пострадавших в авариях
Орловские коммунальщики: «Город готов к зимнему сезону»
В Орле у подъезда многоэтажки обнаружили труп мужчины
На Орловщине под сгоревшими завалами мусора спасатели обнаружили тело мужчины
За минувшие выходные орловские пожарные дважды выезжали по вызову на горящие автомобили
В Орле полицейские поймали несколько водителей «навеселе»
В Орле «Шкода» влетела в припаркованный грузовик
Всероссийский конкурс «Воспитатель года» стартовал в Орле
Лучшие эксперты в сфере этичного хакинга сразились на международном турнире в Москве