Светоотражающие фликеры раздали общественники прохожим на улицах Орла

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-20T09:45:34+03:00

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В рамках Всероссийской акции «Дорога в школу» общественники раздали прохожим на улицах Орла светоотражающие фликеры. Это мероприятие прошло с целью привлечь внимание людей к проблеме участившихся случаев смертности на дорогах.

- В условиях недостаточной освещенности на дороге такие элементы, прикрепленные к одежде, рюкзаку или сумке, делают пешехода намного заметнее для водителей транспортных средств, - подчеркнули общественники.

Напомним, ранее активисты ОНФ выходили в рейды, чтобы проверить безопасность автомобильных дорог и пешеходных переходов рядом с несколькими учебными заведениями. Мастерить светоотражающие фликеры они учили воспитанников знаменской школы-интерната.

На этот раз к акции присоединились учащиеся орловского 1-го лицея. Они помогали активистам раздавать светоотражающие элементы и напоминали пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения.

- Прохожие проявляли интерес и задавали вопросы. Это мероприятие оказалось важным, поскольку напомнило всем о необходимости соблюдения ПДД, - рассказали активисты.