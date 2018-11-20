2018-11-20T09:45:34+03:00
Общество

Светоотражающие фликеры раздали общественники прохожим на улицах Орла

Акция прошла с участием лицеистов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
Изменить размер текста:

В рамках Всероссийской акции «Дорога в школу» общественники раздали прохожим на улицах Орла светоотражающие фликеры. Это мероприятие прошло с целью привлечь внимание людей к проблеме участившихся случаев смертности на дорогах.

- В условиях недостаточной освещенности на дороге такие элементы, прикрепленные к одежде, рюкзаку или сумке, делают пешехода намного заметнее для водителей транспортных средств, - подчеркнули общественники.

Напомним, ранее активисты ОНФ выходили в рейды, чтобы проверить безопасность автомобильных дорог и пешеходных переходов рядом с несколькими учебными заведениями. Мастерить светоотражающие фликеры они учили воспитанников знаменской школы-интерната.

На этот раз к акции присоединились учащиеся орловского 1-го лицея. Они помогали активистам раздавать светоотражающие элементы и напоминали пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения.

- Прохожие проявляли интерес и задавали вопросы. Это мероприятие оказалось важным, поскольку напомнило всем о необходимости соблюдения ПДД, - рассказали активисты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцы признаются в любви своим матерям на «Стене признаний»
В Орле водитель легковушки сбил подростка на "зебре"
Орловские полицейские общаются с молодежью на тему вреда наркотиков
Акция «Дом со звездой» продолжается в Орле
В орловской глубинке пожарные отбили от огня частный дом
В «Бунинке» выставку посвятили Борису Гребенщикову
На Орловщине поддержат Год театра в России
В Орловской области осудили начальника почтового отделения
Более 3-х миллионов тонн зерна собрали в этом сезоне на Орловщине
Орловские полицейские продолжают розыск без вести пропавших граждан
В 2018 году доход орловского бюджета вырос
Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Ирина Алименко удостоена звания «Заслуженный экономист Российской Федерации»
В Орле состоится концерт, посвященный Дню матери
Олег Погудин впервые представит в Орле программу «Трагический тенор эпохи»
В Ливнах полицейские сдали кровь для пострадавших в авариях
Орловские коммунальщики: «Город готов к зимнему сезону»
В Орле у подъезда многоэтажки обнаружили труп мужчины
На Орловщине под сгоревшими завалами мусора спасатели обнаружили тело мужчины
За минувшие выходные орловские пожарные дважды выезжали по вызову на горящие автомобили
В Орле полицейские поймали несколько водителей «навеселе»
В Орле «Шкода» влетела в припаркованный грузовик
Всероссийский конкурс «Воспитатель года» стартовал в Орле
Лучшие эксперты в сфере этичного хакинга сразились на международном турнире в Москве