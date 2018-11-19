СЕГОДНЯ 17:05 2018-11-19T17:06:33+03:00

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Орловские полицейские общаются с молодежью на тему вреда наркотиков. Цель таких встреч, проходящих в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» - донести до представителей молодого поколения информацию о страшных последствиях употребления запрещенных к обороту веществ.

Так, на прошлой неделе сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков побывали в нескольких школах областного центра, а также колледжах и техникумах. Здесь они прочитали учащимся лекции и ответили на интересующие молодежь вопросы.

- Стражи правопорядка рассказали ребятам о пагубных последствиях наркопотребления, об административной и уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков. Для большей наглядности учащимся показали фильмы антинаркотические направленности, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.